الجيش الأمريكي يبدأ البحث عن طائرة نائب رئيس مالاوي

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء اختفاء الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما، مع تسعة أشخاص آخرين، وبدأت طائرة تابعة للجيش الأمريكي في البحث عن الطائرة.

وفي بيان صادر عن السفيرة الأمريكية لدى مالاوي إيمي دياز، أعلنت أنها ستشارك في البحث عن الطائرة التي لا يزال مكان وجودها مجهولا.

في غضون ذلك، قالت السلطات في مالاوي إنها أرسلت طائرة من طراز سي-12 يستخدمها الجيش الأمريكي للمشاركة في البحث عن الطائرة التي فقدت صباح الاثنين، بحسب ما أورده موقع "مالاوي 24".

وكان رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا وجه نداء ليلة أمس الاثنين إلى الدول والشعوب المساعدة في البحث عن مكان وجود الطائرة.

وفي حديثه إلى شعب مالاوي، قال شاكويرا، إنهم يشعرون بالقلق إزاء عدم وجود الطائرة التي استقلها نائب رئيس البلاد، ساولوس تشيليما.

وقال تشاكويرا إن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها للعثور على الطائرة، وطلبت الحكومة من الدول التي لها علاقات معها المساعدة في البحث عن الطائرة.