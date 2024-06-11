إصابة 6 سودانيين في حادث سير بالمنيا

أصيب 6 أشخاص سودانيين في حادث سير، اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة ملوي.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي يفيد بتصادم أتوبيس مع تريلة من الخلف بطريق الجيش الصحراوي الشرقي جنوب مدخل مركز ملوي.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من دولة السودان وبياناتهم كالتالي (محمد حسين علي حسين 24 سنة مقيم أم درمان مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالوجه -أحمد محمود جابر علي 50 سنة مقيم بورسودان مصاب بكسر بالضلوع -عوض الله محمد عوض الله 53 سنة مقيم بور سودان مصاب باشتباه مابعد الارتجاج-مجهول الاسم حوالي 50 سنة مصاب بغيبوبة تامة ونزيف داخلي بالبطن -إبراهيم عبد الناصر فرج 15 سنة مقيم بور سودان مصاب بكسر بالضلوع).

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.