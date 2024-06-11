الجيش الأوكراني: إسقاط مقاتلة روسية سو-25 في بوكرفسك بدونيتسك

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني أسقطت طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-25 في قطاع بوكروفسك بدونيتسك 10 يونيو.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات أنباء روسية، بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 تحطمت في جبال القوقاز خلال رحلة تدريبية روتينية بسبب عطل فني على الأرجح، مما أسفر عن مقتل طاقمها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها "في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، في منطقة جبلية، تحطمت طائرة من طراز سو-34 تابعة لقوات الفضاء الروسية خلال رحلة تدريبية مقررة".

وأضافت: "تحطمت الطائرة في منطقة مهجورة، لا يوجد دمار على الأرض، قتل طاقم الطائرة".