أبل تكشف عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي بدمج تطبيق "تشات جي.بي.تي"

كشفت أبل عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي (سيري) وأعلنت عن شراكة مع Open A I ودمج تطبيق (تشات جي.بي.تي) في أجهزتها وفقا لما نشرته وكالة أنباء نيويورك تايمز.

كانت قد أعلنت أبل عن ميزات الذكاء الاصطناعي هذه في مؤتمر المطورين العالمي إلى جانب أحدث نظام تشغيل لأجهزتها، وستسمح هذه المميزات للمستخدمين بتلخيص النصوص وإنشاء محتوى آخر مثل الرسوم المتحركة المخصصة لأمور منها على سبيل المثال “تمني عيد ميلاد سعيد لصديق”.

بالإضافة إلى أن دمج (تشات جي.بي.تي) في أجهزتها سيكون متاحا في وقت لاحق من هذا العام ويتتبعه ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مضيفة أنه يمكن الوصول إلى روبوت الدردشة الذائع الصيت مجانا ولن يتم تسجيل معلومات المستخدمين.

كشفت الشركة أيضا عن تحديث (سيري) بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ لمنح المساعد الصوتي القدرة على التحكم في ميزات التطبيق الفردية.

ونتيجة ذلك تمكنك (سيري) الآن من حذف رسائل البريد الإلكتروني وتحرير الصور لمستخدمي آيفون، وهي تحديثات أثبتت صعوبتها في الماضي حيث يحتاج المساعد إلى فهم نوايا المستخدم الدقيقة وكذلك كيفية عمل التطبيق ويستفيد (سيري) أيضا من خبرة (تشات جي.بي.تي) ويطلب الإذن من المستخدمين قبل الاستعلام عن خدمة "أوبن إيه.آي.

أكدت أبل أنها قامت ببناء ذكاء اصطناعي "في جوهره" الخصوصية، وأنها ستستخدم مزيجا من المعالجة على الجهاز والحوسبة السحابية؛ لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتحقيق ذلك، وتخطط أبل لاستخدام شرائحها الخاصة للمساعدة في تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها.