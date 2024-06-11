لاعبو الفيوم يواصلون الاستعداد للبطولة الأفريقية للدراجات البارالمبية

يواصل كل من مختار سيد عبد الرؤوف وعبد السلام صوفى ومصطفى منير لاعبى نادى محافظة الفيوم للدراجات من ذوى الاحتياجات الخاصة، التدريبات اليومية للاستعداد للمشاركة فى البطولة الأفريقية للدراجات البارالمبية، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للدراجات، وتستضيفها مصر باستاد القاهرة، خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى استعدادهم أيضاً لبطوله الجمهورية المقرر إقامتها بمحافظة الفيوم.

وأكد الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى للدراجات بالفيوم، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت كل من الكابتن محمد إبراهيم مدرب المنتخب القومى، والكابتن محمد فتحى مدرب المنتخب، والمدير الفنى للعبة بالفيوم، لاختيار اللاعبين الذين سيتم مشاركتهم فى البطولة لسباقات المضمار والطريق وذلك قبل انطلاق البطولة بأسبوع، وتم اختيار الثلاثة لاعبين من فريق نادى محافظة الفيوم .

كان الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لفريق الدراجات بالفيوم قد استقبل لجنة من الاتحاد المصرى للدراجات لاختيار لاعبين ولاعبات من نادى محافظة الفيوم للانضمام لمنتخب مصر.

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