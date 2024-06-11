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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أكسيوس: انهيار المحادثات في الشيوخ الأمريكي بشأن العقوبات ضد الجنائية الدولية

أرشيفية
أرشيفية
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كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له، اليوم الثلاثاء، انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك بعد تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت إدارة بايدن عن قلقها العميق "إزاء الاندفاع المتهور للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها في الوقت ذاته تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها.

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