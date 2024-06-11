تصدير 29 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 11 سفينة، وتم تداول 73000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 953 شاحنة و 410 سيارة وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 538 شاحنة و 371 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 415 شاحنة و 39 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة EUR OSCAR وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والعبارة الرياض ، بينما تغادر السفينة MARIAM علي متنها 29 الف طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS ، أمل والحرية2 وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض ، بوسيدون اكسبريس و امل ، كما تم تداول 3850 طن بضائع و404 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، كوين نفرتيتي وآور .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3025 راكبا بموانيها.