اليوم.. بداية موجة شديدة الحرارة والقاهرة تسجل 38 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتي السبت المقبل، ويسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وشبورة مائية خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة.