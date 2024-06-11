رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض "إبداعات فنية ٢٤" (صور)

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، معرض طلاب اقسام كلية التربية الفنية، نتاج أعمال طلاب مختلف الفرق الدراسية، وكذا طلاب الدراسات العليا تحت عنوان "إبداعات فنية ٢٤" حيث نُظم المعرض احتفاءً بختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

شهد المعرض حضور الدكتورة أمل محمد أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة ريهام عياد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود فرج القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

ضم المعرض أعمالاً متنوعة لأقسام الأشغال الفنية والتراث، والتصميم الزخرفي، والرسم والتصوير، والتعبير المجسم، وكذا علوم التربية الفنية.

وأشاد رئيس الجامعة، بأعمال طلاب الكلية المُقدمة بأروقة المعرض، لافتاً إلى أنها تبرز إبداعات ومواهب طلاب كلية التربية الفنية، التي تتميز بوجود كوادر فنية فريدة، تنعكس أعمالها في جودة ورقي المعارض المُقامة وما تحويه من أفكار فنية تسهم في الإرتقاء بالذوق العام، مؤكدًا على استمرار تشجيع الجامعة لفنانيها المُبدعين.

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