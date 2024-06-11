ثقافة الأقصر تواصل تقديم أنشطتها التوعوية احتفالا بيوم البيئة العالمي

يواصل فرع ثقافة الأقصر فعالياته الثقافية والفنية المقدمة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني احتفالا باليوم العالمي للبيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد قصر ثقافة أرمنت لقاء بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة" تحدث خلاله الأديب علي حسان عن مشكلة تلوث الهواء الناتج عادة عن الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية، كالصناعة، والنقل، والزراعة، وأثر ذلك على صحة الإنسان.

من ناحيته أوضح الأديب عمرو عبد الصبور الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تلك المشكلة لتحسين جودة الحياة وحماية النظام البيئي.

شملت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، محاضرة عقدها قصر ثقافة الطفل بعنوان "التغيرات المناخية فى ضوء اليوم العالمي للبيئة"، ناقش خلالها الأديب يحيى أحمد أسباب تغير المناخ، وكيفية التصدي لتلك الظاهرة وتفادي آثارها السلبية.

وفي قصر ثقافة الأقصر أقيمت ورشة عمل عن كيفية إعداد مشروع صديق للبيئة تدريب الفنانة صفاء حسن، بجانب ورشة تصميم شعار لحماية البيئة الزراعية من التلوث نفذتها مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط.