الخارجية الروسية: مشاكل إيرانية وراء تعليق اتفاق التعاون الشامل

أعلن مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال كابولوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إن قرار التوقيع على اتفاقية تعاون شاملة جديدة لم يفقد قوته أبدًا، هذا قرار استراتيجي لقيادة البلدين. لقد تم تعليق العملية بالطبع بسبب مشاكل يواجهها الشركاء الإيرانيون".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن الاتفاق على نص الاتفاقية، سيتم وبعد ذلك سيقرر قادة البلدين وقت ومكان التوقيع".

ومطلع الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".