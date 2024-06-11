روسيا: تحطم مقاتلة من طراز سو-34 ومصرع طاقمها بالقوقاز

أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 تحطمت في جبال القوقاز خلال رحلة تدريبية روتينية بسبب عطل فني على الأرجح، مما أسفر عن مقتل طاقمها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها "في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، في منطقة جبلية، تحطمت طائرة من طراز سو-34 تابعة لقوات الفضاء الروسية خلال رحلة تدريبية مقررة".

وأضافت: "تحطمت الطائرة في منطقة مهجورة، لا يوجد دمار على الأرض، قتل طاقم الطائرة".

ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، نقلا عن وكالة رويترز.

سوخوي سو-34 هي طائرة قاذفة مقاتلة روسية سوفيتية الأصل أسرع من الصوت ومتوسطة المدى.