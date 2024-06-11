طريقة حديثة تجعل التصوير بالرنين المغناطيسي أكثر فعالية

ابتكر العلماء الروس طريقة حديثة تزيد من فعالية التصوير بالرنين المغناطيسي، وفقا لما نشرته وكالة أنباء تاس الروسية .

وكان قد طور علماء جامعة "قازان" الفيدرالية ومعهد "أربوزوف" للكيمياء العضوية والفيزيائية طريقة حديثة تزيد من فعالية التصوير بالرنين المغناطيسي.

واقترح الخبراء استخدام جزيئات البروتين البقري مع أيونات المنغنيز لزيادة التباين في التصوير المقطعي وعادة ما تستخدم لهذا الغرض مركبات الجادولينيوم المختلفة وهو معدن أرضي نادر يستخدم على نطاق واسع لتشخيص أمراض الأورام، مع ذلك فإنه يمكن أن يكون ساما للكلى، بينما يعمل عنصر التباين الجديد على تحسين إبراز الأورام في الصورة إلى حد بعيد، مما يجعل من الممكن زيادة تشخيص الأمراض أضعافا في المراحل المبكرة.

وتم اختيار ألبومين المصل البقري كحامل لأيونات المنغنيز لأنه قريب من الإنسان. بالنسبة للجسيمات النانوية نفسها فهي الأكثر توافقا، وتمكن العلماء الروس من تحقيق نسبة أيونات المنغنيز إلى البروتين بمقدار 4:1.