اليوم.. الجنايات تصدر حكمها على متهم بـ"أحداث شغب السلام"

تقضي محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد، بحكمها على متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، وذلك على خلفية اتهامه باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، واستعمال المفرقعات بشكل عشوائي حيث أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.