بلينكن يؤكد لنتنياهو أهمية مُقترح "بايدن".. ويؤكد: يوفر إمكانية للهدوء مع لبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- إن الولايات المتحدة وزعماء العالم الآخرين سيقفون وراء الاقتراح الشامل الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وزيادة كبيرة ومُستدامة في المساعدات الإنسانية لتوزيعها في جميع أنحاء القطاع.

جاء ذلك حسب بيان رسمي للمُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الذي قال إن الوزير الأمريكي -الذي يزور إسرائيل للمرة العاشرة منذ بداية الحرب على غزة- أكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاقتراح المطروح على الطاولة سيفتح إمكانية الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وأكد بلينكن أهمية تلك الجهود لتوفير السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، كما شدد بلينكن على أهمية منع انتشار الصراع.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت- إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة يعزز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى البعيد، بما في ذلك من خلال تمكين إمكانية المزيد من التكامل في المنطقة.