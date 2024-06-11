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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التكنولوجيا والتعليم بحلوان تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات الخريجين وجاهزيتهم لسوق العمل

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
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 نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ورشة عمل عن "تنمية المهارات والجاهزية لسوق العمل"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وإشراف الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضرت في الورشة الدكتورة ألفت السيد، مدربة معتمدة من جامعة عين شمس ومنظمة اليونسكو.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي دور الكلية في إكساب الخريجين مهارات تساعدهم على التفوق في سوق العمل من خلال الدعم والتدريب المستمر.

وعرض الدكتور مصطفى الطوخي أهداف الورشة في تشجيع الطلاب على العمل واكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

وقدمت الدكتورة ألفت برنامج "Business Twenty" المعتمد لتعلم المهارات في 20 يومًا، وأكدت على دور الشباب كركيزة في بناء المجتمع وضرورة توجيههم نحو التأهيل لسوق العمل.

كما شرحت مفهوم التأهيل لسوق العمل من خلال اكتساب مهارات مثل التفاوض والتفكير الإبداعي والناقد، واتخاذ القرارات، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والحصول على شهادات احترافية معتمدة، وإعداد السيرة الذاتية.

كما عرضت أمثلة لمشروعات ومواقع تنمية المهارات مثل Udemy و Coursera، بالإضافة إلى مواقع التوظيف المعتمدة مثل LinkedIn.

التأهيل لسوق العمل الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بجامعة حلوان ورشة عمل