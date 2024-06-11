استقرار أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 11 يونيو 2024، وذلك بعد أن زاد خلال الأيام الماضية على مستوى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للدولار نحو 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع في البنكي (الأهلي الكويتي، والكويت الوطني) .

وسجل سعر الدولار نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع. في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما سجل سعر الدولار نحو سجل 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع في البنوك (الأهلي المصري، والتجاري الدولي. CIB، والبركة، والمصرف المتحد، والإسكندرية، وكريدي اجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، وقناة السويس، والاستثمار العربي، والإمارات دبي).

وبلغ سعر الدولار نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع في البنك العقارى المصري العربي.

كما سجل سعر الدولار نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجل سعر الدولار نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.