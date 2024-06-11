مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية يزور مستشفيات بمطروح (صور)

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، إنه استقبل لجنة وزارية رفيعة المستوى؛ لتقييم مستشفيات المحافظة، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، وعدد من مديرى الإدارات المعنية.

وأكد الدكتور مبروك سالم، أن الزيارة جاءت فى ضوء تطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لسكان محافظة مطروح وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير العالمية؛ والإطمئنان على استعداد مستشفيات المحافظة للدخول ضمن محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

بدأت اللجنة الوزارية جولتها بتفقد مستشفى الصدر ومستشفى الحميات لمتابعة أعمال التطوير الجارية بهما؛ تمهيدا لبدء مرحلة الفرش والتجهيز لدخولهما الخدمة والتشغيل التجريبى لهما.

مساعد وزير الصحة يوجه بسرعة استقدام الأجهزة الطبية والفرش الطبى لمستشفى الحميات والصدر

ووجه الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية؛ بسرعة استقدام الأجهزة الطبية والفرش الطبى والغير طبى من مخازن الوزارة لتجهيز وفرش مستشفى الصدر والحميات، وكذلك تركيب مكيفات الهواء لغرف المرضى وتركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر.

وكيل صحة مطروح: منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشاريع القومية التي تبنتها الدولة

وأوضح الدكتور مبروك سالم أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشاريع القومية التي تبنتها الدولة لإصلاح النظام الصحي في مصر لكي يواكب الأنظمة الصحية الحديثة، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وكافة مؤسسات الدولة.

واستكملت اللجنة جولتها يرافقها كل من الدكتورة بسنت فايز عضو إدارة الطب العلاجى والمهندسة مروة رفعت مديرة الإدارة الهندسية بالمديرية بالمرور على مستشفى مطروح العام للوقوف على أعمال التطوير المقترحة للمستشفى؛ لتواكب تطبيق المنظومة الصحية الجديدة ووفقا للأكواد والمواصفات المعتمدة وجرى معاينة كافة المباني والفراغات بها ومنها مبنى مرفق إسعاف مطروح لتحقيق اقصى استفادة من المتاح.

كما تفقدت اللجنة الأرض المخصصة لوزارة الصحة الكائنة بمنطقة على حميدة بجوار بنك الدم الإقليمي بعلم الروم؛ تمهيدا لاعتماد اجراءات مقترح إنشاء مستشفى للصحة النفسية وهى الأولى من نوعها بالمحافظة.

واتجهت اللجنة إلى أقصى غرب المحافظة لتفقد مستشفى السلوم النموذجى ومستشفى سيدى برانى النموذجى بكامل أقسامهما للوقوف على الموقف الحالى للبنية التحتية والتجهيزات تمهيدا لاعتمادهما ضمن مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة.

و أنهت اللجنة جولتها بتفقد مستشفى النجيلة المركزي بكامل أقسامها للوقوف على الموقف الحالى للبنية التحتية والتجهيزات تمهيدا لاعتمادها ضمن مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة وأبدى مساعد وزير الصحة بعض الملاحظات على المبنى، ووجه شركة الصيانة المسؤولة لسرعة تلافيها.

وكيل صحة مطروح: جارٍ تجهيز ملف لكل منشأة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الشئون الصحيه بمطروح بجميع إدارتها المعنية تعكف حالياً على تجهيز ملف لكل منشأة على حده مستوفي المستندات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفحص قرارات التخصيص الصادرة لكل منشأة واتخاذ إجراءات استصدار قرارات تخصيص لمن لم يصدر له قرار تخصيص، وموقف المرافق لكل منشأة موضح به موقف عدادات الكهرباء والمياه والغاز والرسم الهندسي لكل منشأة بالتفصيل.

وكذلك المربوط السكاني التابع لكل منشأة (مقسم إلى أسر وأفراد) وكشوف العهدة بكل منشأة (فعلي)، والموارد البشرية بكل منشأة (جميع الفئات) والبنية المعلوماتية لكل منشأة وموقف الدفاع المدني (تجهيزات - تدريب العاملين) بكل منشأة وأماكن الخدمة البديلة لكل منشأة.

وأشار "سالم" أن محافظه مطروح تستعد للدخول في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ضمن محافظات المرحله الثانية، وذلك من خلال عدد من المستشفيات التى تتوافق بنيتها التحتية للكود المطلوب.

يذكر أن محافظه مطروح قد قامت بعدة إجراءات مبكرة لتطبيق منظومه التأمين الصحي الجديد، ومنها العمل على إعداد الملف العائلي لكل أسرة بعدد من القرى التى تم افتتاح الوحدات الصحيه بها مؤخرا، وتم الاطمئنان من خلال مديريه الصحة على استمرار تفعيل الملف العائلي بما يعد حصر مبكر لعدد الأسر والأفراد والتاريخ الصحى لكل أسرة.

مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية فى زيارة لمستشفيات مطروح

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