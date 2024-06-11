الثانوية العامة 2024.. الطلاب يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء غدًا

يستأنف طلاب الثانوية العامة غدًا الأربعاء، ماراثون امتحانات الدور الأول 2024، ومن المقرر أن يؤدى طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية مادتي الاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وانطلقت أمس الاثنين، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (708141) ألف طالب/ وطالبة أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (711252) طالب وطالبة.

كما أدى عدد (1639) طالب/طالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة بكفر الشيخ، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة ببلاغ يفيد بوفاة طالب بلجنة بحدائق القبة بالقاهرة أثناء أدائه امتحان مادة التربية الدينية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، تم ضبط حالتين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وذلك على النحو التالي: تم ضبط طالب بلجنة بكفر الدوار بالبحيرة، وطالب بلجنة ببنى سويف، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.