مدفعية الاحتلال تستهدف بالقذائف والنيران المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الاحتلال استهدفت بالقذائف والنيران المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أعلن الدفاع المدني في مدينة غزة أن هناك عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأضاف، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 8 شهداء فلسطينيين بينهم أطفال وعدد من الجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة "عاشور" بحي الدرج وسط مدينة غزة.

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا يعود لعائلة "عاشور" بحي الدرج، وانتقلت طواقم الدفاع المدني في غزة إلى مكان المنزل المنهار، وتستمر في البحث عن شهداء وجرحى ومفقودين تحت أنقاض المنزل.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام جنود الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاب أصيب بطلق ناري بالفخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

كما داهم الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد اقتحام الاحتلال البلدة واحتجزت عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في البلدة.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلًا وسط قطاع غزة.