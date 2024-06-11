انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل بحي الدرج وسط غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة،اليوم الثلاثاء، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 8 شهداء فلسطينيين بينهم أطفال وعدد من الجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة "عاشور" بحي الدرج وسط مدينة غزة.

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا يعود لعائلة "عاشور" بحي الدرج، وانتقلت طواقم الدفاع المدني في غزة إلى مكان المنزل المنهار، وتستمر في البحث عن شهداء وجرحى ومفقودين تحت أنقاض المنزل.

واندلعت مواجهات عنيفة اليوم، بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام جنود الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاب أصيب بطلق ناري بالفخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وداهم الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد اقتحام الاحتلال البلدة واحتجزت عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في البلدة.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلًا وسط قطاع غزة.