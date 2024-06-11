اليوم.. محاكمة 9 متهمين في قضية "استعراض القوة على جيرانهم" بالمنيا

تنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين مقيمين بإحدى قرى محافظة المنيا قاموا باستعراض القوة، باستخدام الأسلحة النارية، والتلويح بها على جيرانهم، وذلك بعد تأجيلها لجلسة اليوم الثلاثاء 11 يونيو، لسماع المرافعات.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين محمد سيد يوسف، وتامر مجدي، وأمانة سر، على العسيلي، محمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة باكر الثلاثاء 11 يونيو، لسماع مرافعات الدفاع.

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، لقيامهم باستعراض القوة، باستخدام الأسلحة النارية، والتلويح بها على جيرانهم، مطالبا بمعاقبة المتهمين جميعا، بمواد قانون العقوبات.