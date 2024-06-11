الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال في جميع أرجاء القطاع، مع رفض أي تغيير جغرافي أو سكاني، ودعم تحقيق حل الدولتين ووحدة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس وغزة تحت سيادة السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو وقف العدوان المستمر على شعب غزة، داعيةً جميع الأطراف إلى تنفيذه بالكامل، مؤكدةً أنه يتماشى مع مطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أنحاء القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية ومنع التهجير، مع التأكيد على أن غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أن يكون القرار الأمني متماشيًا مع مبدأ حل الدولتين، والذي يتطلب تنفيذ الحل السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما قدمت الرئاسة الفلسطينية شكرها الجزيل لجميع الدول الشقيقة والصديقة والجزائر كممثل عربي في مجلس الأمن، وللوساطة المصرية والقطرية التي ساهمت في تحقيق هذا القرار، مؤكدة دعمها للجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.