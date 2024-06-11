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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الدائم في غزة

غزة
غزة
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رحبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل منه، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي بيان صادر عنها، قالت الحركة: "ترحب حركة المقاومة الفلسطينية حماس بما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي من تأكيد على وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين إلى مناطقهم، ورفض أي تغيير ديموغرافي أو تقليص مساحة قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الضرورية لأهلنا في القطاع".

وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة بهدف تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني وحركته المقاومة.

وشددت "حماس" على مواصلة سعيها ونضالها مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه الوطنية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى تأكيد حق العودة وتقرير المصير.

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