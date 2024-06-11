إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية (صور)

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل، أمام مول العابد، حيث أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي لمنع تعطل مصالح المسافرين، وذلك بعد رفع آثار الحادث وتجنيب السيارتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين سوزوكى وأخرى ربع نقل، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ.

وانتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية على الفور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين سوزوكي وأخرى ربع نقل، أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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