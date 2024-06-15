إبداع| "مش كل خروج منا عن النص نشاز".. قصيدة لمحمد الكاشف

السبت 15/يونيو/2024 - 10:07 ص

عجوز..

لسه قلبي مش بكيفه

لاوي ليا ألف بوز

ولسه برضو م الهزيمة

نفسه مرة يلقى فوز ويزيح في همه

اكمنه دوغري

ونبض دمه لسه زمه زمة صادقة في الوريد

لو يعيد الكَرَة تاني

هايلقى روحي وفي ثواني

زي ما هي

زي ما هو

من غير تدخل

أو رموز

محتاجة يبقى مش عجوز

"كل شىء إلا الخيانة يجوز"*

واللي يعوز

يحرم علينا

اللي باعوا رمل سينا

واللي كانوا في يوم علينا

واللي كدبوا في القضية

وقالوا بكرة لسه لينا

كل سكة بالغش تاهت

عن قصد راحت من ايدينا

ما بقيتش لينا

والدنيا ماشية

ما بتلتفتش لحد فينا

ولو قانونها في المتن حاشية

فملعون أبوها

وملعون قصايدي

والكتابة

الحياه لو لسه غابة

فمش لازمني

اللوحة للفنان حسن الشرق

أنا كان هاممني

-ويمكن لازال-

ألقى إجابة للسؤال

اللي شاغلني من زمن

التمن ما بقاش يساوي

كل دعوى م الدعاوي

كات رشاوي لكل ذل

والقلب اهوه بالغصب كَل

مش لاقي حل

مع وضع ماسخ

الناس بتنسخ بعضها مانيش ناسخ**

الناس بتفسخ فعلها مانيش فاسخ

الناس بتنكر دمها مانيش ناكر

ده الدم مش ميا

ولو لسه فاضل حاجة واحدة مالبقية

وانتي باقية عاللي ليا

هاديكي قلبي

ما أنا لسه باقي

وقت التلاقي

-لو لسه فاكرة-

كنت شاب

وكان شباب القلب باب مفتوحة ريحه للحياه

وكان دواه جواب بخطك منفوحة روحه بالأماني

وكات غوايته في الأغاني يكون غريق في بحر شطه مفروش بصوتك

وكان ينقي م الأرض توتك

ما كانش خاطره في يوم يفوتك

أو يسيب

حضنه ليكي مش غريب

لكن غريب حاله اللي فيكي

اكمن قلبه كان يجيكي

عشان ينبت بالهتاف

من مكانه في المظاهرة

فجأة صوت الحق شاف

الإنجراف يم العمى دايس بصيرته في سكته وبالآلاف

الاعتراف

ما كرهش اد الالتفاف

والاصطفاف خلف القيادة

الانصراف في الظلم عادة

لو كنتي بس تفهمي

من غير إفادة

راح ترفضي كسر الإرادة

وترجعي

وتِرَجَّعي قلبي اللي شاب وبق عجوز

يجوز

الفرصة تايهة من سنين

لكن لقانا

مكتوب له مرة يتنصف

لو بعد حين

لازم نغني

فعَلِي صوتك

انهي في سكوتك

واستني قلبي ع المحطة

لملميني جوه شنطة

خليني أسافر

في بحر جملة كات في حتة

وفي لحظة زادت في حتة تانية

خليكي حانية

يمكن نفوت

وفي أي ثانية

نلقى بعض

فنشبك ايدينا

ونعدي م الزحمة