إبداع| لوحات حسن الشرق.. من أوراق الجزارة إلى اللوفر

رغم أنه لم يدرس الفن التشكيلي أكاديمياً، فإن موهبته الفطرية كانت جواز مروره نحو العالميّة، فطافت أعمالُه الغرب، وشارك في معارض عالمية، لدرجة أن لوحتين عن حكايات "ألف ليلة وليلة" معروضتان بالصالة الحديثة لمتحف اللوفر تحملان إمضاءه في سابقة هي الأولى من نوعها لفنان عربي.

لاقت أعمالُه قبولاً ونجاحاً دولياً، حيث كُلل بجائزة مفتاح مدينة نورنبيرج الألمانية، كما حقق المركز التاسع، من بين 300 فنان، في بينالي أقيم في أمريكا للفنانين التلقائيين، إضافة إلى منحه شهادة تعادل الدكتوراه الفخرية... إنه الفنان التشكيلي "حسن الشرق".

بدأ حسن الشرق، ابن محافظة المنيا، مسيرته الفنية بالفطرة، وكان يرسم لوحاته على ورق اللحم من دكان والده الذى كان يعمل بالجزارة، وكان يصنع فرشته من سعف النخيل، ويحضر ألوانه من الطبيعة، فاستخلص الأصفر من الكركم، والبنى من العرقسوس، والأزرق من زهرة الغسيل. وبدأ رحلته نحو العالمية بمحض الصدفة، حين زارت المستشرقة الألمانية أورزولا شيورنج محافظة المنيا عام 1985 وشاهدت أعماله، فانبهرت بها ونظمت له معرضًا فى القاهرة، ولاقى نجاحًا كبيرًا، ومن هنا بدأت انطلاقته إلى العالمية.

رحل الفنان حسن الشرق عن عالمنا فى نوفمبر 2021، عن عمر ناهز 73 عامًا، تاركًا محصلة عظيمة من اللوحات التى تمثل قصصًا من التراث المصرى، آخرها أعماله فى معرض “رحلة العائلة المقدسة”.