تعليق البحث عن طائرة نائب رئيس مالاوي لهذا السبب

أعلنت وسائل الإعلام في مالاوي اليوم الاثنين، 10 يونيو 2024، أن السلطات قررت تعليق عملية البحث عن الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس مالاوي، ساولوس تشيليما، حتى صباح الغد بسبب نقص الإمكانيات البحثية المتاحة.

ونقل موقع "مالاوي 24" الإخباري أن هناك مخاوف متزايدة حول احتمال وفاة نائب الرئيس ساولوس تشيليما بعد تحطم طائرته في إحدى غابات البلاد.

ووفقًا للموقع، فقد فشلت مروحية تابعة لقوات دفاع مالاوي في الهبوط في مطار مزوزو صباح اليوم، مما أثار مخاوف من أن الطائرة قد تحطمت في غابة تشيكانجاوا. وكانت المروحية تقل تشيليما لحضور جنازة المحامي رالف كاسامبارا، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون الهبوط بنجاح في المطار.

تُشير التقارير إلى أن السلطات واجهت صعوبات في الاتصال بالطائرة منذ اختفائها من على الرادار، مما أدى إلى تعليق عمليات البحث حتى يتمكنوا من استئنافها بفعالية أكبر في الصباح الباكر.

أفادت الحكومة في مالاوي بأن السلطات فقدت الاتصال بالطائرة منذ الساعة 10 صباحًا اليوم.

وجاء في البيان: "يود مكتب الرئيس ومجلس الوزراء إبلاغ المواطنين أن طائرة قوة دفاع مالاوي التي غادرت ليلونج اليوم، الاثنين 10 يونيو 2024 الساعة 09:17، وعلى متنها نائب الرئيس الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما، وتسعة آخرين، فشلت في الهبوط المقرر في مطار مزوزو الدولي الساعة 10:02".

وأضاف البيان: "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار لم تنجح حتى الآن. بناءً على ذلك، أبلغ قائد قوات دفاع مالاوي، الجنرال فالنتينو فيري، سعادة الدكتور لازاروس مكارثي شاكويرا بالحادث".

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة أن رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، ألغى رحلته المقررة إلى جزر البهاما بسبب الحادث، وأمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد موقع الطائرة المفقودة.