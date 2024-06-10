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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

موضة عيد الأضحى ٢٠٢٤.. الأصفر والتركواز والأخضر أبرز ألوان ملابس الفتيات

الاخضر ضمن موضة عيد
الاخضر ضمن موضة عيد الاضحي ٢٠٢٤
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مع اقتراب عيد الأضحى ٢٠٢٤ تحرص الأسر وخاصة  النساء على شراء ملابس عيد الأضحى ، وخاصة الملابس التي تتماشى مع الموضة والألوان الحديثة.

وانتشرت في المحلات التجارية لملابس الفتيات والنساء هذا العيد موضة الالوان المبهجة وأبرزها الأصفر والتركواز والأخضر والفوشيا والكاشمير والازرق  والمشجر والملون بعدة الوان، والبيبي بلو.

البيبي بلو. ضمن موضة عيد الأضحى 

واختلفت الموديلات في تلك الألوان ما بين الجواكت والفساتين ، والقمصان ، و الستان ، والمشجر ،وتتراوح أسعار   الجاكت الحريمي  وما  بين  ٦٠٠ إلى ٢٥٠٠ وفقا للماركة، وفيما يترواح سعر الفستان ما بين ٨٠٠ إلى ١٣٠٠ جنيه.
ومن الموضة التي تنافس بقوة هذا العيد هي البدلة  الكاملة نفس اللون سادة ،  أو البدلة الكاملة الملونه  بذات الشكل ، والتي تبدأ من سعر ٨٠٠ جنيها وحتى ١٥٠٠ جنيها.
والقميص الحريمي يبدأ من ٤٠٠ ويصل إلى ١٠٠٠جنيها أو أكثر وفقا للماركة  والهاند ميد ،وقد يصل سعر القميص الماركة الأصلي الي ٢٥٠٠ جنيها.ولا تخلو الأحذية والشنط من ألوان الموضة فأيضا، وتوافرت الأحذية والشنط  الصفراء اللون ،والأخضر  والكاشمير  وغيرها من الألوان الزاهية المبهجة للعيد بمختلف أنواعها وألوانها بأسعار مختلفة.

اقتراب عيد الأضحي موضة عيد الاضحي ٢٠٢٤ الاصفر والاخضر والبيبي بلو ابرز الألوان