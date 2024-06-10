بعد استقالة جانتس.. ماذا سيحدث لحكومة الحرب الإسرائيلية؟

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن انسحاب حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي أمس الأحد، من حكومة الحرب الإسرائيلية الذي انضم إليها في بداية الحرب، يعني أن عضوين في الحكومة المصغرة، بيني جانتس وغادي آيزنكوت، لم يعودا عضوين فيها، وحتى الآن لم يبق هناك سوى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزراء يوآف جالانت ورون ديرمر.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، يطالب وزير الأمني القومي المتطرف إيتمار بن جفير، وهو عضو في الحكومة السياسية الأمنية، بالانضمام إلى الحكومة المصغرة، لكن بينما تستمر الحرب على جميع الجبهات - في الوقت الحالي لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث للحكومة التي كانت حتى الأمس ربما الأكثر أهمية في إسرائيل.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، فإن نتنياهو لم يتخذ قراره بعد، حيث لا تزال حكومة الحرب موجودة، لكن من المحتمل أن يقوم بإلغائها ونقل كل شيء إلى الحكومة الموسعة.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه بدلاً من حكومة الحرب، ستجري مشاورات محدودة مع بن جفير وبتسلئيل سموتريش.

وأعلن رئيس "معسكر الدولة" جانتس، في مؤتمر صحفي أمس، قراره بالانسحاب من حكومة الطوارئ التي انضم إليها بعد خمسة أيام من هجوم 7 أكتوبر.

وفي نهاية الكلمة أعلن الوزير بن جفير أنه بعث برسالة إلى نتنياهو، وطالب في رسالته بالدخول إلى حكومة الحرب.