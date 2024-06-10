وكيل صحة الإسماعيلية تتابع رفع كفاءة منظومة المياه بمستشفى حميات التل الكبير

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم، مستشفى حميات التل الكبير للوقوف على معدلات إنجاز ورفع كفاءة منظومة المياه بمستشفى حميات التل الكبير، توريد وتركيب 4 خزانات للمياه، وتوريد وصيانة بعض الأعمال الكهروميكانيكية، لمواجهة متطلبات تشغيل المستشفى بطاقتها القصوى، وذلك بتكلفة مالية قدرها 2 مليون جنيه بدعم من محافظة الإسماعيلية.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المستشفيات وجهود اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المتواصلة، لرفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وفى سياق متصل استكملت وكيل وزارة الصحة الجولة، بتفقد أعمال القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بقرية السبع آبار بمركز شباب شعيب بإدارة أبو صوير الصحية للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان .

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى على التحدث مع الفريق الطبي والإداري للقافله وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك والتقت مع المترددين على القافلة ، للإطمئنان على حالتهم الصحية والتعرف على آرائهم في الخدمات الطبية المقدمة لهم،

وقالت الدكتورة ريم مصطفى أن القافلة الطبية تشمل 9 عيادات تخصصيه [الجراحه ،باطنه ،نسا ،أطفال ،مسالك ،أسنان ، جلديه ،تنظيم اسره، أمراض مزمنة] ،بالإضافة إلى خدمات الأشعة ،الفحوصات المعملية ،التثقيف الصحى ،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمه لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة ،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزاره الصحة.

وأشارت الدكتور بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 217 مواطنًا بعيادة الباطنة و136مواطنًا بالجراحة ،و21 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 14 سيدة ، بالإضافة إلى إستقبال عدد 98 حالةً بعيادة الأطفال.

كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 26 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك 33 حالة، و21 حالة بعيادة الأسنان، وعدد 17 حالة بعيادة الجلدية،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة دكتور أحمد موسي مدير مستشفى حميات التل الكبير، دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة والمهندسة مروة هلالى عضو إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

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