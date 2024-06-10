محافظ شمال سيناء يودع حجاج بيت الله للأراضى المقدسة

شارك الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، فى لقاء مع اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توديع حجاج قرعة الجمعيات الأهلية، بديوان عام المحافظة.

وأثنى العريف، على التنظيم الفعال والذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، برعاية كريمة من محافظ شمال سيناء، ورحب بتقديم الدعم الكامل للحجاج، من حيث التوعية الإرشادية من رجال الأزهر الشريف للحجاج، لأداء فريضة الحج والمناسك المقدسة.

وودع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حجاج قرعة الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى مدينة القاهرة للسفر جوا عبر مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد «شوشة»، على أنه تقدم للحج لهذا العام 95شخصًا من الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، وأسفرت القرعة العلنية التي جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ابريل الماضي، عن فوز 41 شخصًا منهم بتأشيرة حج، بجانب تخصيص تأشيرة للمشرف.

وأشار المحافظ، إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم بالمجان من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم إلى الأراضي الحجازية، مطالبًا الحجاج بالدعاء بالأمن والأمان لمصر بشكل عام ولسيناء بشكل خاص خلال أداء مناسك الحج للموسم الحالي.