قطع الكهرباء عن الشركات الاستثمارية المخالفة في الوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة مكبرة على شركات الاستثمار الزراعي المتقاعسة عن سداد المديونيات بمركز الداخلة، حيث جرى المرور على المشروعات الزراعية المتقاعسة بطريق الداخلة - شرق العوينات وقرية الجديدة، والتحفظ على معدات الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية الخاصة بتشغيل الابار الزراعية لحين سداد المستحقات حفاظًا على حق الدولة و المال العام.

وقالت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، إنه استمرارًا لجهود المحافظة في استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها تم تنفيذ حملة مكبرة على الشركات الزراعية الاستثمارية المتقاعسة عن سداد المديونيات الخاصة بها.

وأهابت المحافظة بالمستثمرين، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة في حال عدم الالتزام، واتخاذ إجراءات السحب طبقاً لشروط التعاقد.

حملة لمحافظة الوادي علة الشركات المخالفة