رئيس مدينة بني مزار يتابع أعمال ترميم المقابر والأضرحة الأثرية بالبهنسا

قام اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير والترميم الخاصة بالمقابر والاضرحة والقباب الأثرية ومسجد الجمام ومنطقة السبع بنات بمنطقة البهنسا بمركز بني مزار، وذلك للوقوف على آخر مستجدات التطوير، ونسب تنفيذ الأعمال للمشروع، الذي يتضمن أعمال درء الخطورة والترميم ورفع الكفاءة .

وصرح رئيس مدينة بني مزار، بإن منطقة آثار البهنسا تمثل أهمية تاريخية ودينية، لاحتوائها على العديد من العصور التاريخية بداية من العصر الفرعوني وانتهاءً بالعصر الإسلامي، مشيرا إلى أن المنطقة تستقبل زوار من داخل مصر وكذلك سائحين من عدد من دول شرق آسيا.

كما أكد اللواء احمد السايس أن الأعمال ستشمل تطوير المنطقة بأكملها بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار والخدمات السياحية بها.

هذا وتقع منطقة آثار البهنسا، على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي .

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