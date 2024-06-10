«صفقة الأسرى وعدم توسيع رقعة الصراع».. أبرز مطالب بلينكن من نتنياهو

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موجود الآن في إسرائيل والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما يلتقي وزير الدفاع يوآف جالانت، إضافة لكبار المسؤولين الإسرائيليين، والذي من المتوقع أن يكون منهم بيني جانتس المعارض الإسرائيلي البارز وعضو حكومة الحرب المستقيل.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن «بلينكن» سيطلب من «نتنياهو» مجموعة من المطالب الأمريكية، أولها سرعة الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار من أجل خروج المحتجزين، وهذه أولوية أمريكية في اللحظة الراهنة.

وأوضح أنه من المطالب أيضا عدم التوسع في رفعة الصراع، إذ إن استمرار إسرائيل في حشد بعض القوات والقيام ببعض العمليات المحدودة على حدودها الشمالية مع لبنان، وتلك المناوشات التي كانت -خلال الأيام الماضية- وارتفعت وتيرتها ما بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني تقلق الولايات المتحدة كثيرا، والتي منذ البداية أكدت على تل أبيب أنها تريد أن يكون هذا الصراع مقتصرا على استهداف حركة حماس في غزة وألا يخرج عن القطاع.