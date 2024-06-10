وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة

شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي‪‬، على ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية خلال مباحثات الصفدي اليوم الاثنين في لقاءات منفصلة مع كل من: وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاخ ‪‬،ووزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت ‪‬، ورئيسة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن غدا.

وبحث الصفدي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، التحضيرات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والجهود التي يبذلها الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.

وأكد الصفدي وكاخ، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، باعتباره سبيلًا وحيدًا لضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وشدد الصفدي، خلال اجتماع عقده مع وزيرة خارجية هولندا،على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب.

وأكد الجانبان على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات وبما ينعكس إيجابًا على البلدين الصديقين.

وفي لقاء منفصل، أكد الصفدي، ‪‬لرئيسة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة وضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وشدد الجانبان على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الأممية والإغاثية وموظفي الإغاثة ليتمكنوا من تقديم خدماتهم الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.