وزير الرياضة يشيد بأداء لاعبي منتخب مصر أمام غينيا بيساو.. فيديو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني بعد التعادل الإيجابي في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، قائلاً: «ألف مبروك على النتيجة والنقاط، فالشوط الثاني كان جيد عن مستوى أداء اللاعبين في الشوط الأول وننتظر المزيد».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أداء المنتخب المصري يسير بشكل تصاعدي مع مرور والوقت، ونقدم الدعم الكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وتابع الدكتور أشرف صبحي: سعيد بأداء الجهاز الفني لمنتخب مصر، وتوجد فترة إعداد جيدة للاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وستكون مفيدة لتطوير أداء منتخب مصر.

وأشاد وزير الرياضة بأداء نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، قائلاً: أتابعه بشكل مستمر وقدم أداء رائع وقوي في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو ونتمنى له الأفضل مع المنتخب الوطني في المباريات المقبلة.

وأردف: محمد صلاح يتعرض لحملات كثيرة، على الرغم من أنه يموت في تراب البلد، ولابد أن نقدره جيدًا، فأسرة صلاح من ريف مصر ومحبين وعاشقين للوطن.

ولفت، إلى أن الدعم المقدم لمنتخب مصر لابد أن يستمر من الجميع، وخاصة الجمهور، والذي يعتبر أداة تحرك هامة في تشجيع اللاعبين وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة البطولات.

