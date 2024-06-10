تضامن الدقهلية تختتم المرحلة الثانية من سلسة اللقاءات التوعية ضد الإدمان

اختتمت اليوم الإثنين المرحلة الثانية من سلسلة ندوات توعوية من السنبلاوين بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية المجتمع بشكل عام وخاصة فئة الشباب من خطر إدمان المواد المخدرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية وفي اطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة وعلاج الإدمان وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

فيما تم عقد ندوات ولقاءات موسعه بحضور الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة .

كما تضمنت المرحلة الثانية من خطة الندوات استهداف عدد من مراكز المحافظة وهى السنبلاوين و شربين ومنية النصر وبني عبيد وميت سلسيل والجمالية والمنزلة حيث تهدف تلك الندوات إلى رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وبيئاتهم والعمل على خفض معدلات التعاطي وإدمان المواد المخدرة مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة باستخدام العديد من الأنشطة والفعاليات وإتاحة الفرصة معهم للمعرفة والمعلومة.

و كانت الندوات بحضور ومشاركة مكلفات الخدمة العامة والرائدات الإجتماعيات وعدد من الاهالي وحاضر فيها الاستاذ بلال شعبان مسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومديري الإدارات الاجتماعية والاخصائين ورؤساء الأقسام المعنية.

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