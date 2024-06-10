سلطات مالاوي: تصاعد المخاوف بشأن احتمالية وفاة نائب الرئيس عقب فقدان طائرة كانت تقله

أعلنت السلطات في مالاوي، اليوم الاثنين، تصاعد المخاوف بسبب احتمالية وفاة نائب رئيس البلاد، ساولوس تشيليما، في حادث تحطم طائرة في غابة شيكانجوا.

ووفقًا لوسائل إعلام في مالاوي، فإن الحادث وقع بعد أن فشلت مروحية تشيليما في الهبوط في مطار مزوزو الدولي صباح اليوم.

ووفقًا لموقع "مالاوي 24"، نقل البيان الصادر عن حكومة مالاوي تأكيدًا بأن الاتصال قد فقد بالطائرة منذ الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي. جاء في بيان أصدره سكرتير رئيس مالاوي ومجلس الوزراء، كولين زيمبا، أن طائرة قوة دفاع مالاوي التي غادرت ليلونجوي صباح اليوم، كان على متنها نائب الرئيس الدكتور ساولوس تشيليما وتسعة آخرين، وقد فشلت في الهبوط المقرر في مطار مزوزو الدولي الساعة 10:02.

أضاف البيان أن جميع محاولات الاتصال بالطائرة منذ خروجها عن نطاق الرادار لم تفلح حتى الآن. وأخيرًا، أبلغ قائد قوات دفاع مالاوي، الجنرال فالنتينو فيري، الرئيس لازاروس مكارثي شاكويرا بالحادث المأساوي.

في السياق نفسه، أعلنت الحكومة أن رئيس مالاوي، لازاروس شاكويرا، قرر إلغاء رحلته المخططة إلى جزر البهاما بسبب الحادث الأليم.

وفي بيان آخر، أكدت الحكومة أن الرئيس شاكويرا قد أوقف تنفيذ رحلته إلى جزر البهاما فور تلقيه خبر الحادث الذي تعرضت له الطائرة. وأصدر أوامره لجميع الوكالات الإقليمية والوطنية بالشروع الفوري في عملية بحث وإنقاذ لتحديد موقع وجود الطائرة المفقودة.

ووفقًا لموقع "مالاوي 24"، أفادت مصادر خاصة أن الطائرة المروحية التي كان يستقلها تشليما فشلت في الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية المتغيرة.