غدا.. "ليتنا لا ننسى" على مسرح مركز الإبداع الفني

يشهد مسرح مركز الإبداع الفني، في السابعة مساء غد الثلاثاء، العرض المسرحي "ليتنا لا ننسى"، ضمن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية لمواسم نجوم المسرح الجامعي في دورته السادسة، بحضور لجنة التحكيم التي تضم كل من: الكاتب الصحفي عاطف النمر، والفنان محسن منصور، والمخرج سامح مجاهد، والدكتورة مروة عودة، والمهندس محمد الغرباوي.

"ليتنا لا ننسى" إنتاج فرقة جامعة حلوان المسرحية، والعمل مأخوذ عن النص المسرحي "غرفة بلا نوافذ" للكاتب المسرحي عز الدين عيسى.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: مريم ماجد في دور "الأم"، بيشوي أشرف في دور "آرثر المؤلف"، يسرا يسري في دور "لونا"، آلاء فرغل في دور "هيلاري الراقصة"، إيهاب إسماعيل في دور "بيتر العازف"، ديكور باسم وديع، اضاءة أحمد أمين، ملابس فيرونيا شكري، تعبير حركي آيات صابر، مدرب تمثيل محمد عبدالستار، دراماتورج أحمد حتحوت، وإخراج إبراهيم عمرو.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال، حتى 14 يونيو الجاري، وقد شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في عروض المسرح الجامعي، وهم: الفنان خالد الصاوي، والفنان ضياء عبدالخالق، والمخرج محسن رزق، والمخرج محمد جبر، والفنان أحمد عبدالوهاب، والفنان الدكتور فريد النقراشي، والفنان محمد أسامة، والفنان كريم عفيفي، والدكتورة عبير فوزي.