بلينكن يشدد لنتنياهو على ضرورة الحد من تصاعد الصراع في غزة

أفادت الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمية الحد من تصاعد الصراع دون توسيع نطاقه.

ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، أكد بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع.

وأطلع بلينكن، نتنياهو خلال اللقاء الذي جمعهما، على الجهود الدبلوماسية المتواصلة لخطة ما بعد الحرب في غزة وأهميتها.

من جانبه، أعرب سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، لوكالة "رويترز" يوم الإثنين، عن استيائه من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أنها تميل لصالح إسرائيل وتشكل عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أبو زهري: "يعد خطاب بلينكن خلال زيارته للقاهرة مثالًا على التحيز الواضح لصالح إسرائيل وعلى تقديم الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال في غزة. هذه المواقف هي التي تعتبر العائق الحقيقي أمام التوصل إلى أي اتفاق سلام".