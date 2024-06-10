أبو العلا: إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة ويخضع لأشعة غدا بالقاهرة

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب، لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لآشعة بعد العودة للقاهرة.

وكان قد بدء حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر المباراة ضد غينيا بيساو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.