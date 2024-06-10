فلسطين تحصل على مقعد في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

تمكنت فلسطين من الفوز، اليوم الاثنين، بمقعد في المركز الثالث في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (ILO) للفترة من 2024 إلى 2027، بعد أن تم ترشيحها بالإجماع من قبل الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) والاتحاد العربي للنقابات (ATUC). يجدر بالذكر أن فلسطين تُعتبر عضوًا مراقبًا وليست دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

شارك في عملية الترشيح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، الذي تمثل فلسطين بفخر في مؤتمر منظمة العمل الدولية (ILO)، ضمن فريق العمال المكون من 29 عضوًا من مختلف أنحاء العالم.

أوضح سعد أن مجلس الإدارة سيناقش تقريرًا من مدير عام ILO جيلبرت ف. هونجبو حول الأراضي العربية المحتلة، وسيتطرق إلى موضوع عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة في أقرب وقت ممكن. وقد قرر الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات بالإجماع دعم مطالبة فلسطين بالعضوية الكاملة في ILO.

شدد شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، على أهمية الإنجاز الكبير الذي حققته فلسطين بحصولها على مقعد في المركز الثالث في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (ILO) للفترة من 2024 إلى 2027. وأوضح أن هذا الإنجاز يعتبر خطوة هامة لفلسطين نحو تعزيز حقوقها وتمثيلها الدولي، مؤكدًا أن تفوق فلسطين في المنظمات الدولية يبرز حقها في الحرية وتقرير مصيرها، ويعزز الدعم لإعلان دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار سعد إلى أن فلسطين لاقت دعمًا كبيرًا وتأييدًا في مؤتمر العمل الدولي (المؤتمر الدولي الـ112)، الذي حضره مندوبون عن العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء الـ187 في ILO. وتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة، وتم تحديد معايير لحماية العمال ضد المخاطر البيولوجية، بالإضافة إلى مناقشات متكررة حول الهدف الاستراتيجي لضمان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأيضًا مناقشات عامة حول العمل اللائق واقتصاد الرعاية.