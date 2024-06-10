حماس والجهاد: يجب أن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار إنهاء العدوان بشكل دائم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي شددتا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار إنهاء العدوان بشكل دائم، وانسحابًا كاملًا من قطاع غزة، إلى جانب إعادة الإعمار، ورفع الحصار، والتوصل إلى صفقة تبادل جادة.

وأعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ونائبه محمد الهندي خلال زيارتهما الحالية إلى الدوحة.

ووفقًا لبيان حركة حماس عبر قناتها على تليجرام، تناول الوفدان التطورات السياسية والميدانية بشكل شامل، مع التركيز على الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

أضاف البيان أن الطرفين شددا على أهمية وحدة المقاومة الفلسطينية على الصعيدين الميداني والسياسي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني على المدى القصير والطويل. وأشادوا بتماسك جبهة المقاومة في مختلف المناطق بما في ذلك لبنان واليمن والعراق.

كما ناقش الجانبان تطورات المفاوضات غير المباشرة والجهود المبذولة لوقف الحرب، مؤكدين على أن أي اتفاق يجب أن يشمل وقفا دائما للعدوان، وانسحابا كاملا من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، والتوصل إلى صفقة تبادل جادة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، مؤكدين على ضرورة وضع حد لهذه الجرائم والعنصرية.

