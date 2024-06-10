خالد جلال: مسيرة المسرح المصري ستظل مليئة بكنوز تحتاج لاكتشافها

أعرب المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بافتتاح الدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي.

وقال المخرج خالد جلال، إن تحفر طريقا جديدا للمبدعين الشباب، فهذا هو المنجز الحقيقي، وأن تضيء مسيرة فنية مفعمة بالطاقة والحيوية، فهذا هو الهدف النبيل والأسمى، هكذا نشعر ونحن ننتقل من دورة إلى أخرى من مواسم نجوم المسرح الجامعي الذي يسير بخطى ثابتة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وأضاف خالد جلال، أن شغف شباب المسرحيين في الجامعات المصرية، وأعينهم التي تنطق خيالا وطموحا وهم يتنافسون على الجوائز، لهو ما يمنحنا الأمل في أن مسيرة المسرح المصري، ستظل مليئة بالكنوز التي تحتاج فقط إلى اكتشافها، وصقل مواهبها المتميزة، ونحن نسعى جاهدين إلى أن نمهد الطريق أمام المسرحيين الشباب من مختلف الجامعات لندفعهم إلى الساحة الفنية، ونقدم إبداعاتهم أمام الجمهور والنقاد في أبهى صورة، حتى يكتمل الهدف الذي نسعى إليه، وهو استمرار رفعة الفن المصري.

ووجه خالد جلال الشكر والتقدير إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، التي تولي اهتماما ورعاية خاصة بالمسرحيين الشباب، والشكر أيضا للدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية لتفاعله الدائم من أجل خروج هذه الدورة بالشكل اللائق والمأمول ولا يفوتني تحية السادة أعضاء لجنة المشاهدة لجهودهم المخلصة في اختيار العروض المسرحية المشاركة في المسابقة، وكذلك الترحيب بالسادة أعضاء لجنة التحكيم وكلنا ثقة في حسن اختيارهم لمن سيحالفهم الحظ بالفوز، فإن اليقين في الغد الأفضل بإذن الله، هو سلاحنا لبذل كل ما نستطيع لنجني ثمار اليوم، ونترقب باعتزاز سطوع شمس الغد.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال، حتى 14 يونيو الجاري، وقد شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في عروض المسرح الجامعي، وهم: الفنان خالد الصاوي، والفنان ضياء عبدالخالق، والمخرج محسن رزق، والمخرج محمد جبر، والفنان أحمد عبدالوهاب، والفنان الدكتور فريد النقراشي، والفنان محمد أسامة، والفنان كريم عفيفي، والدكتورة عبير فوزي.

وتضم لجنة تحكيم الدورة السادسة: الكاتب الصحفي عاطف النمر رئيسا، وعضوية كل من: الفنان محسن منصور، والمخرج سامح مجاهد، والدكتورة مروة عودة، والمهندس محمد الغرباوي.