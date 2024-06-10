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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط سائق أوبر متهم بالتحرش بسيدة في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات ما جرى تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.


بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت بأنها حال إستقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما إدعته عليه من تحرشه بها.
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية المواقع الإخبارية سائق سيارة أحد تطبيقات النقل الذكى أكتوبر بالجيزة