الأمن يضبط سائق أوبر متهم بالتحرش بسيدة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات ما جرى تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.



بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت بأنها حال إستقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما إدعته عليه من تحرشه بها.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.