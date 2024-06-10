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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب 2 مليون جنيه.. القبض علي مالك مدرسة و5 آخرين خطفوا محاميا في حلوان

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 6 أشخاص، بينهم مالك مدرسة، لقيامهم بخطف محامي من داخل مقهي بدائرة قسم شرطة حلوان، وقاموا بالاعتداء عليه وإرغامه علي توقيع إيصالات أمانة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفاده اختطاف محامي يدعي "أسامة القرموطي"، علي يد أشخاص مجهولين.

وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين بينهم مالك مدرسة بسبب خلافات علي مبلغ 2 مليون جنيه، بين المجني عليه والاخير.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، من القبض علي المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

6 متهمين القبض علي المتهمين خطف محامى إيصالات أمانـة مباحث قسم شرطة حلوان