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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة تزيل شوادر لبيع المواشي من الطريق العام قبل عيد الأضحى .. صور

إزالة شوادر لبيع
إزالة شوادر لبيع المواشي من الطريق العام فى الجيزة
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بتنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام؛ وذلك في إطار التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لظهور الطرق بالشكل الحضاري اللائق.

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وشنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة بشوارع الدكتور لاشين من طريق المريوطية فيصل وكعبيش والطوابق تم خلالها رفع جميع الحواجز والبلدورات التي تعيق الطريق العام بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر لإشعال الطريق وإتلاف طبقة الطريق من قبل محال مخالفة ورفع إشغالات محال للخضراوات والفاكهة والباعة الجائلين وذلك بمتابعه ميدانية لمعتز مسعود القائم بأعمال رئيس حي الهرم وشرطة المرافق.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏سباقات المضمار والميدان‏‏ و‏شارع‏‏

وشهدت حملات حي الهرم رفع وإزالة شوادر لبيع الاضاحي والمواشي بالطريق العام تعيق حركة المارة وذلك تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع اقامة الشوادر بالطرق العامة وان تكون في الاراضي الفضاء.

قد تكون صورة ‏‏‏٨‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

وضمت الجهود تنظيم حملات نظافة وتجريد واسعه لتسهيل حركة المواطنين وذلك بالتعاون مع هيئة النظافة لتجريد الشوارع ورفع الاتربه و تجمعات القمامة ومتابعة اداء شركات الجمع السكني وجاري استكمال الحملات.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

 

محافظة الجيزة بيع المواشي عيد الأضحى رفع الإشغالات اللواء أحمد راشد