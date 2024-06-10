الثانوية العامة 2024.. سعادة طلاب الأقصر بامتحاني "التربية الوطنية والدين"| شاهد

عمت حالة من الفرحة والسعادة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، عقب الانتهاء من تأدية امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية، مؤكدين أن أول أيام امتحانات الثانوية انتهت بسلام.

وعبر طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن سعادتهم بسهولة امتحانات التربية الوطنية والدينية، والتي جاءت سهلة وفي مستوى الطالب العادي وتم حلها في منتصف الوقت، وناشدوا وزير التربية والتعليم بأن تكون الامتحانات المقبلة سهلة مثلما حدث في امتحاني مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأجرى محافظ الأقصر، جولة داخل مدرستين بنطاق إدارة الأقصر التعليمية، برفقة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تفقد خلالها لجنة مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، وتضم 15 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة الأقصر الثانوية بنات وتضم 22 لجنة فرعية، لمتابعة تواجد طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات فى أول أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة.