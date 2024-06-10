عبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الإثنين، دون تحديد موعد الجلسة القادمة، موضحا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وعملا بحكم هذه الفقرة تؤجل الجلسة القادمة ليوم غير معين وسيتم إخطاركم بهذه الجلسة فور تحديدها.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ على دراسة بشأن الشباب والذكاء الاصطناعي - الفرص والتحديات، وأحالها غلى رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الدراسة البرلمانية أكدت حرص القيادة السياسية بشأن الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتشجيعهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي صرح في أكثر من مرة عن أهمية الاتجاه إلي الحاسوبية، كما أن الرئيس السيسي وجه الأسر المصرية خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية لدراسة علوم الحاسب والتكنولوجيا بأهمية الاتجاه إلي دراسة العلوم التكنولوجية.