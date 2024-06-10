ads
الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الإثنين، دون تحديد موعد الجلسة القادمة، موضحا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وعملا بحكم هذه الفقرة تؤجل الجلسة القادمة ليوم غير معين وسيتم إخطاركم بهذه الجلسة فور تحديدها.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ على دراسة بشأن الشباب والذكاء الاصطناعي - الفرص والتحديات، وأحالها غلى رئيس الجمهورية.

 جدير بالذكر أن الدراسة البرلمانية أكدت حرص القيادة السياسية بشأن الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتشجيعهم  على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي صرح في أكثر من مرة عن أهمية الاتجاه إلي الحاسوبية، كما أن الرئيس السيسي وجه الأسر المصرية خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية لدراسة علوم الحاسب والتكنولوجيا بأهمية الاتجاه إلي دراسة العلوم التكنولوجية.   

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة الذكاء الاصطناعي